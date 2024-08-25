“عالم من المتعة لأطفالك” .. استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

قناة طيور الجنة هي واحدة من أشهر القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في العالم العربي، والتي قد تأسست القناة في عام 2008، وسرعان ما اكتسبت شهرة واسعة بفضل محتواها التربوي والترفيهي الذي يجمع بين التسلية والتعليم، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني والمحتويات، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة للأسر التي تبحث عن محتوى آمن ومفيد لأطفالهم، نوضح الآن تردد القناة الجديد.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

لكي يتم ضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يجب عليك تحديث التردد الجديد وفقًا للمعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ويمكن ضبط التردد الجديد من خلال اتباع ما يلي:

في البداية يتم الدخول الى القائمة الرئيسية.

الانتقال إلى خيار الترددات ويتم تحديد إعدادات القنوات.

الانتقال إلى خيار الترددات ويتم تحديد إعدادات القنوات. ثم عليك اختر إضافة تردد جديد.

تدوين جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك التردد، الاستقطاب، ومعدل الترميز.

بعد إدخال البيانات، ثم يتم اختيار أيقونة البحث.

بعد انتهاء البحث، تأكد من حفظ القنوات الجديدة التي تم العثور عليها.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد التي تلبي احتياجات الأطفال في مختلف المراحل العمرية، حيث تقدم القناة مجموعة من الأناشيد التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام والألوان بطريقة ممتعة ومبسطة، كما تتضمن القناة برامج ترفيهية تركز على تعزيز القيم الإيجابية، مثل التعاون، الاحترام، والأمانة.