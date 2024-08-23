“جهاز مميز جدا”.. أسعار ومواصفات هاتفRedmi A3 بقوة بطارية مثالية وتصميم أنيق من الدرجة الأولى

يعد هاتف Redmi A3 من الهواتف الاقتصادية التي تناسب الكثير من الأشخاص ويمتلك الهاتف الكثير من المواصفات التي تجعله خيار مناسب للكثير من الأشخاص فهو يأتي بمعالج قوي وبطارية كبيرة الحجم ويأتي ببصمة بالإضافة إلى الكثير من المواصفات الأخرى، ولقد تم إطلاق الهاتف رسميا في نوقع شركة شاومي العالمي وسوف يتم طرحه في الأسواق العربية في وقت قريب.

مواصفات هاتف Redmi A3

قامت شركة شاومي بإطلاق هاتف جديد وهو هاتف Redmi A3 وهو من الهواتف الاقتصادية التي تناسب الكثير من الأشخاص كما يمتلك الكثير من المواصفات الرائعة، وتتمثل تلك المواصفات فيما يأتي:

المعالج: يأتي الهاتف بمعالج قوي Unisoc T603 ثماني النواة.

الشاشة: يأتي الهاتف بشاشة ذات حجم كبير وهو 6.1 بوصة.

نظام التشغيل: يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14.

الكاميرا: يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية دقتها ٨ ميجا بكسل وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل.

البطارية: يأتي الهاتف ببطارية كبيرة الحجم وسعتها 5000 مللي أمبير.

نوع الشاشة: تأتي شاشة الهاتف من النوع IPS LCD.

سعة التخزين: يأتي الهاتف بسعة تخزين 64 جيجا بايت مع 3 جيجا رام، والنسخة الثانية بسعة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.

ألوان الهاتف: يأتي الهاتف بالعديد من الألوان مثل اللون الأزرق والأسود والأبيض.

مميزات هاتف Redmi A3

يتميز هاتف Redmi A3 بالكثير من المميزات المختلفة والتي تميزه عن غيره من الهواتف في تلك الفئة الاقتصادية، وتتمثل تلك المميزات فيما يأتي:

تم صنع الهيكل الخارجي للهاتف من البلاستيك.

يدعم الهاتف شبكتي اتصال من الجيل الرابع كما إنه يمكن وضع كارت ميموري بجانبهم من أجل زيادة المساحة.

تأتي الشاشة بطبقة حماية من فئة Corning Gorilla Glass وهي من الجيل الثالث ويتم وضعها على الشاشة.

يحتوى هاتف Redmi A3 على سماعات خارجية من النوع مونو.

يحتوى الهاتف على بصمة إصبع توجد على زر الباور.

يدعم الهاتف خاصية الفتح من خلال الوجه.

تدعم بطارية الهاتف خاصية الشحن السريع.

بصمة الإصبع على زر الباور.

سعر هاتف Redmi A3

لم تقم شركة شاومي بالإعلان عن سعر هاتف Redmi A3 حتى الأن في الخارج كما لم يتم طرحه في الأسواق العربية حتى الأن وسوف يتم طرحه قريبا.