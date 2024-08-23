القبض كام؟ حقيقة زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد 2024 رابط الاستعلام

يهتم جميع المواطنين في المغرب بمعرفة حقيقة زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد خصوصًا بعد نشر العديد من الشائعات التي تدور حول وجود زيادة على تلك المعاشات، ومن المفترض أن تلك الزيادة تكون للقطاع العام والقطاع الخاص أيضًا؛ لذلك قامت وزارة المالية بالإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بالزيادة المقترح تنفيذها، كما أنها وضحت بأن يتم صرف ذلك المعاش كل يوم 15 من كل شهر ميلادي وفي حالة وجود إجازة رسمية في ذلك اليوم يتم تأجيل الصرف لليوم الذي يليه.

حقيقة زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي 2024

قامت وزارة المالية في المغرب بالإعلان عن أنها بدأت في صرف معاشات متقاعدي الصندوق المغربي منذ يوم 15 من الشهر الجاري، ووضحت بأن سوف تستمر عملية الصرف حتى يوم 25 أو 26 من نفس الشهر، وأعلنت بأن يوجد زيادة تصل قيمتها إلى 5%، وسوف يتم صرف تلك الزيادة في نفس موعد صرف المعاش، ووضحت بأن تلك الزيادة جاءت في إطار السياسة الحكومية لمساعدة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يمرون بها خلال الفترة الحالية.

شروط الحصول على الزيادة في معاشات المتقاعدين 2024

أعلنت الحكومة المغربية عن أن يوجد هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدمين حتى يستطيعوا الحصول على الزيادة المقرر صرفها على معاشات المتقاعدين، ووضحت أن من تلك الشروط أن يكون المتقدم قام بالاشتراك في الصندوق الوطني للمتقاعدين وقد أكمل المتقدم فترة الخدمة ويحصل على المعاش بالفعل، ويجب أن يكون المستفيد من ذلك المعاش متوافق مع جميع الشروط حتى يستطيع الحصول على الزيادة المقرر صرفها.

الاستعلام عن زيادة معاشات الصندوق المغربي للتقاعد 2024

قامت وزارة المالية بتوضيح طريقة الاستعلام عن زيادة معاشات الصندوق المغربي للتقاعد؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم خطوات تلك الطريقة: