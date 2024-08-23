استمتع بتلاوة عطرة تردد قناة المجد للقرآن 2024 الجديد Almajd Quran TV Channel

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة المجد للقرآن، لأن يفضل جميع المسلمين الاستماع للقرآن الكريم بقراءات مختلفة ومتنوعة، ومن المعروف أن قناة المجد تعتبر من أشهر القنوات التي تقوم ببث القرآن الكريم على مدار 24 ساعة متواصلين، كما أنها تقوم بتحديث الترددات على جميع الأقمار الصناعية المختلفة بشكل مستمر ودائم لكي يتمكن المستمع إلى إيجاد صورة أفضل وصوت نقي وجودة عالية، كما أن تقوم تلك القناة على بث القرآن الكريم وتفسيره ومعانيه؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم التردد الخاص بها.

قناة المجد للقرآن الكريم 2024

تقوم تلك القناة بعرض القرآن الكريم من خلالها بأصوات مختلفة حتى يستطيع المستمع معرفة الصوت الذي يفضله والاستماع إليه دائمًا، كما أنها تقوم بعرض القرآن الكريم بصوت أفضل الشيوخ حتى تساعد على أن تجعل النفس مطمئنة، ومن تلك الشيوخ القارئ الكبير أبو العينين شعيشع، كما أنها تقوم أيضا ببث القرآن الكريم بصوت رحمة الله عليهم عبد الباسط عبد الصمد ومحمد محمود الطبلاوي ومحمد رفعت، كما أنها تقوم أيضًا بعرض القرآن الكريم بصوت الشيخ محمود خليل الحصري ومحمود علي البنا، وتهتم تلك القناة بتفسير القرآن الميسر وتلاوته المختلفة.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2024

سوف نقوم بتوفير لكم تردد قناة المجد للقرآن الكريم حتى تكونوا على علم بذلك التردد وتنزيل القناة للاستماع إلى القرآن الكريم بكل سهولة:

تردد القناة: 12055. معدل الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 3\4. القمر الصناعي: نايل سات.

طريقة ضبط تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2024

سوف نقوم بتوفير لكم الخطوات التي يجب عليكم اتباعها لكي تستطيعوا ضبط تردد قناة المجد للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي: