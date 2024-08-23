تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2024 لطلاب الثانوية العامة وموعد التسجيل

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن الكليات المتاحة في تتنسق المرحلة الثانية 2024، من أجل معرفة الكليات التي يستطيعون الإلتحاق بها، وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الموتمر الذي عقدة من أجل إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولي، على أنه لاتزال هناك أماكن شاغرة من الكليات لطلاب المرحلة الثانية، وأعلن عن موعد التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2024.

موعد التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2024

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي خلال المؤتمر الصحفي، أن تنسيق المرحلة الثانية لعام 2024 للقبول في الجامعات والمعاهد سيبداء في استقبال رغبات الطلاب اعتبارًا يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري 2024 على أن تستمر التقديم لمدة خمس أيام، حتى يوم السبت 24 أغسطس 2024.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024

وضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الحدود الدنيا للقبول بهذه المرحلة، تقرر قبول طلاب الشعبة العلمية بحد أدنى العلمي 265 بنسبة 64.63 %، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى درجة فأكثر أي بنسبة 230 ادبي 56.9%.

ما هي الكليات المتاحة في تتنسق المرحلة الثانية 2024؟

هناك العديد من الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2024، وفق تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من هذه الكليات المتاحة الكليات التالية: