تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2024 لطلاب الثانوية العامة وموعد التسجيل

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن الكليات المتاحة في تتنسق المرحلة الثانية 2024، من أجل معرفة الكليات التي يستطيعون الإلتحاق بها، وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الموتمر الذي عقدة من أجل إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولي، على أنه لاتزال هناك أماكن شاغرة من الكليات لطلاب المرحلة الثانية، وأعلن عن موعد التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2024.
موعد التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2024
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي خلال المؤتمر الصحفي، أن تنسيق المرحلة الثانية لعام 2024 للقبول في الجامعات والمعاهد سيبداء في استقبال رغبات الطلاب اعتبارًا يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري 2024 على أن تستمر التقديم لمدة خمس أيام، حتى يوم السبت 24 أغسطس 2024.
الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024
وضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الحدود الدنيا للقبول بهذه المرحلة، تقرر قبول طلاب الشعبة العلمية بحد أدنى العلمي 265 بنسبة 64.63 %، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى درجة فأكثر أي بنسبة 230 ادبي 56.9%.
ما هي الكليات المتاحة في تتنسق المرحلة الثانية 2024؟
هناك العديد من الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2024، وفق تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من هذه الكليات المتاحة الكليات التالية:
- كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 365.
- كلية حاسبات ومعلومات قنا علوم 365.
- كلية طب بيطري المنصورة 365.
- كلية علوم البترول والتعدين مطروح 365.
- كلية طب بيطري سوهاج 364.
- كلية حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363.
- كلية حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363.
- كلية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363.
- كلية طب بيطري الزقازيق 363.
- كلية طب بيطري عين شمس 363.
- كلية حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362.
- كلية حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362.
- كلية حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362.
- كلية حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362.
- كلية حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362.
- كلية حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.
- كلية حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361.
- كلية طب بيطري الإسكندرية 361.
- كلية طب بيطري أسيوط 361.