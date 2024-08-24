موعد نزول الدعم الخاص بحساب المواطن لشهر سبتمبر 1446… وكيفية الاستعلام عن أهلية الحساب

يعد برنامج حساب المواطن من أحد أهم البرامج التي تم إصدارها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، حيث تساهم في دعم الكثير من الأشخاص، لذلك يرغب الجميع في معرفة الموعد الخاص بنزول دعم حساب المواطن بالنسبة لشهر سبتمبر، وقد تم إصدار التصريح الخاص من قبل الوزارة بأن الموعد الخاص بصرف الدعم، سوف يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لذلك قامت الجهات المسؤولة بمناشدة جميع الأشخاص المستفيدين بضرورة تحديث جميع البيانات الخاصة بهم بشكل مستمر، بالإضافة إلى تقديم كافة النصائح بمتابعة الإعلانات الرسمية للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بشأن مواعيد الصرف.

الموعد الخاص بنزول دعم حساب المواطن بالنسبة لشهر سبتمبر 1446

عادة يتم صرف الدعم الخاص لحساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وفي حالة مصادفة هذا الموعد إحدى العطلات الأسبوعية أو الرسمية، فسوف يتم تغيير الموعد من قبل الجهات المسؤولة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تقديم اليوم الخاص بالموعد أو تأخيره يوماً واحداً فقط، ولكن بالنسبة لشهر سبتمبر لم يتم تغيير الموعد الخاص بصرف الراتب، نظراً لأن اليوم العاشر سوف يوافق يوم الأربعاء وهو أحد أيام العمل الرسمية ولا توجد نية لتأجيل الموعد الخاص بصرف دعم حساب المواطن.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

قامت وزارة الموارد البشرية بإتاحة إمكانية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن من قبل جميع المستفيدين من خلال اتخاذ بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي: