“Download NOW” فيلم حياة الماعز the goat life مترجم كامل على موقع ايجى بست الاصلى Egybest

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن فيلم حياة الماعز the goat life مترجم كامل، والي تسبب في إحداث ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا بعد عرضه على منصة نتفليكس في 19 يوليو الماضي، وهذا بسبب القصة الواقعية التي أثارت جدلاً كبيراً بين المشاهدين خاصة جماهير المملكة السعودية، وتدور أحداث الفيلم حول معاناة نجيب الشاب الهندي الذي قرر أن يسافر إلى السعودية بحثاً عن فرصة عمل، إلا أنه يجد نفسه يخضع لنظم الكفالة القديم ، وبدأ نجيب العمل في رعاية الأغنام بالصحراء ومر بالكثير من الظروف الصعبة.

فيلم حياة الماعز the goat life مترجم كامل

يعرض فيلم حياة الماعز الكثير من الأحداث والتفاصيل الذي يتعرض لها الكثير من العمالة الأجنبية خلال فترة السبعينات، والمعاناة التي كان يعيشها العمال تحت نظام الكفالة، وعلى الرغم من الأداء المتميز لصناع العمل إلا قصة الفيلم أثارت جدلاً كبيراً داخل أنحاء المملكة السعودية، وأعرب بعض النقاد عن انتقادهم للفيلم إلا أن البعض الآخر أكد أنه تجسيد فني دقيق لحالة إنسانية تاريخية.

جدير بالذكر فقد حقق فيلم حياة الماعز نجاحاً كبيراً على منصة نتفليكس وتصدر اسم الفيلم قوائم محركات البحث، كما فاز الفيلم على خمس جوائز منها جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثل، ويمكنكم تحميل الفيلم والاستمتاع بالأحداث من خلال اتباع الخطوات الآتية:

تحميل فيلم حياة الماعز بجودة HD