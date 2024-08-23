هنا رابط استخراج اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 خــلال موقع وزارة السكن aadl.com.dz فور اعلانها + اعـــرف شروط التسجيل

تم الانتهاء من التسجيل في المرحلة الأولى من سكنات عدل 3 في يوم 18 يوليو الماضي، ولقد أكدت وزارة السكن والعمران في الجزائر أنه يجري الآن فحص الطلبات المقدمة من قبل الجهات المختصة وذلك حتى يتم منح الوحدات السكنية إلى مستحقيها من أبناء الشعب الجزائري وتقدم هذه الوحدات إلى الفئات متوسطة ومحدودة الدخل في الدولة، وإليكم أبرز الأمور التي تتعلق بهذا الأمر.

سكنات عدل 3

يمكن لجميع المتقدمين في سكنات عدل 3 أن يقوموا بالاستعلام عن اسماء المقبولين للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع الدعم وذلك فور إعلان وزارة السكن ووكالة عدل الأسماء وإليكم أهم الخطوات التي يتم اتباعها للاستعلام والتي يعد من أبرزها ما يلي:

يتم التوجه إلى منصة وكالة عدل على الإنترنت.

بعد ذلك يجب عليك الضغط لادخال البيانات المطلوبة وذلك في الخانة المخصصة لذلك.

يتم بعدها تفعيل الاشعارات الخاصة بالموقع وذلك للحصول على أحدث المعلومات.

بعد ذلك يجب عليك الضغط على كلمة الاستعلام.

بعد ثواني تظهر أمامك النتيجة بقبول الطلب أو رفضه.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

هناك عدة شروط يجب توافرها فيمن يرغب في التسجيل في سكنات عدل 3 ويعد من أبرزها ما يلي: