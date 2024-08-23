بسرعة سجل إضافة طفل جديد في البطاقة التموينية 2024 العراق عبر أور ur.gov.iq الكل هيستفيد

تم الإعلان من قبل وزارة التجارة في دولة العراق عن أنها قامت بتوفير خدمة إضافة طفل جديد على البطاقة التموينية، ووضحت بأن تم توفير تلك الخدمة في جميع محافظات تلك الدولة ويستطيع جميع المواطنين الاستفادة من تلك الخدمة في أي وقت، وتم توفير تلك الخدمة بهدف إضافة الأشخاص الغير مسجلين في التموين للاستفادة بأكبر قدر ممكن من السلع التموينية، وتم توفير تلك الخدمة بهدف مساعدة المواطنين على تخطي غلاء الأسعار.

الشروط المطلوبة لإضافة المواليد في البطاقة التموينية 2024

يوجد هناك العديد من الشروط التي تكون متعلقة بإضافة مولود جديد على البطاقة التموينية، ويمكن إضافة فرد أو أكثر، ومن تلك الشروط التالي:

على الأب أن يقوم بتسجيل طفله في البطاقة التموينية. يجب أن يكون الطفل الذي سوف يتم إضافته لا يزيد عن 12 عام. يجب التوافق مع جميع الشروط التي قامت وزارة التجارة بالإعلان عنها. يجب إرسال المستندات المطلوبة لإضافة فرد جديد.

الأوراق المطلوبة لإضافة فرد في البطاقة التموينية في العراق 2024

يوجد الكثير من الأوراق المتعلقة بإضافة فرد جديد في البطاقة التموينية، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الأوراق، فهي جاءت عن نحو التالي:

يجب إحضار البطاقة التموينية الخاصة بالعائلة حتى يتم إضافة المولود عليها. يجب تقديم وثيقة تثبت بأن الأب يكون من الأشخاص الذين يكونون من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط. إحضار البطاقة الخاصة بسكن الزوج والزوجة. إحضار الهوية الخاصة بالأحوال المدنية.

كيفية إضافة طفل جديد في البطاقة التموينية في العراق 2024

لكي تستطيعوا إضافة طفل جديد على البطاقة التموينية يجب عليكم أن تقوموا باتباع الخطوات التي سوف نقوم بتوفيرها لكم: