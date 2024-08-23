“إعفاء 100% سجل الآن” كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي للطالب الجامعي 1446 والشروط المطلوبة

التسجيل في الضمان الاجتماعي للطالب الجامعي 1446، تسعى دائماً المملكة السعودية إلى توفير العديد من برامج الدعم المختلفة للمواطنين والأسر المحتاجة وأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط ويعد برنامج الضمان الاجتماعي من أبرز وأهم برامج الدعم المقدمة حيث أتاح الضمان الاجتماعي الدعم المالي للطلاب والطالبات الجامعيين المقيدين في الجامعات السعودية وذلك بهدف مساعدتهم في شراء متطلباتهم الدراسية ومد يد العون لهم وتحقيق الأهداف التعليمية، تزايد البحث عن معرفة خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي كطالب جامعي وهذا سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير بالإضافة إلى أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1446

هناك بعض الشروط والضوابط الواجب توافرها من أجل تسجيل الطالب الجامعي في برنامج الضمان الاجتماعي والاستفادة من الدعم المقدم حيث يحصل الطالب على إعفاء كامل بنسبة 100%، من وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

يشترط أن لا يكون الدخل الشهري للأسرة أكثر من الحد الأدنى للدعم.

أن لا يكون الطالب متزوج ويتم استثناء من لديهم أطفال ويتحملون مسؤولياتهم.

كذلك يشترط أن يكون الطالب معروف بحسن السلوك والسير ومنتظم في الدراسة.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي للطالب الجامعي 1446

يمكن التسجيل كطالب جامعي في الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم المالي المقدم بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: