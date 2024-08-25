استعلم وسدد فورا.. مديرية المرور العامة غرامات الرقم الألماني 2024 وكيفية الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لبوابة أور الإلكترونية 

تعد مديرية المرور العامة غرامات الرقم الألماني في العراق الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة حركة المرور وتنفيذ القوانين المرورية على مستوى البلاد، في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة الطرق وتقليل الحوادث المرورية أصدرت المديرية نظاما محددا للغرامات المرتبطة بالمخالفات المرورية التي تتعلق بالرقم الألماني أو ما يعرف بنظام تسجيل المركبات، وتسعى مديرية المرور العامة من خلال هذا النظام إلى ضبط عملية تسجيل المركبات والرقابة عليها مما يتضمن فرض غرامات محددة على المخالفات المرتبطة بعدم الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بمخالفات المرور.

مديرية المرور العامة غرامات الرقم الألماني

من بين الغرامات التي قد تفرض بناء على النظام نجد عدم تجديد تسجيل المركبة في الوقت المحدد أو تغييرات غير مسجلة في المعلومات الخاصة بالرقم الألماني أو تقديم مستندات غير صحيحة خلال عمليات التسجيل، حيث تهدف هذه الغرامات إلى تعزيز الامتثال للقوانين وإجراءات التسجيل عن طريق مديرية المرور العامة غرامات الرقم الألماني باتباع التالي:

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الضغط على ايقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ادخال رقم السيارة المراد الاستعلام عنها.

النقر على خانة استعلام.

تظهر لك جميع المخالفات المرورية.

دفع المخالفات المرورية الجديدة 2024

تعتبر هذه الغرامات جزءا من الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها مديرية المرور العامة لتحقيق أقصى قدر من الأمان على الطرق وضمان أن جميع المركبات التي تسير على الطرق العامة تتماشى مع المتطلبات القانونية من خلال فرض غرامات على المخالفات المرورية، ولدفع الغرامات باتباع الآتي: