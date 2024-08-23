متي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للالتحاق بالجامعات 2024 للشعبتين العلمي والأدبي

ينتظر طلاب الثانوية العامة بفارغ الصبر إعلان نتائج مرحلة التنسيق الثانية للالتحاق بالجامعات المصرية بعد التقديم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ويرغب الطلاب في الحصول على مقعد في الجامعة، وسيستمر الوزير في فتح باب التقديم للطلاب الذين يتواجدون في المرحلة الثانية حتى مساء يوم السبت القادم، وتم الإعلان مسبقا عن الجداول الزمنية من قبل مكتب التنسيق.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للالتحاق بالجامعات 2024

من المتوقع أن يعلن وزير التعليم العالي نتائج المرحلة الثانية لشعبتي الأدبي والعلمي في منتصف الأسبوع المقبل، بعد إغلاق باب التقديم في تنسيق الجامعات المصرية للمرحلة الثانية كما هو مقرر.

درجات الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق 2024

وصل الحد الأدنى للشعبة العلمية كحد أدنى للتقديم بدرجة:

أكثر من 265 درجة تم منحها للطلاب الذين حصلوا على 64.63% أو أكثر من الدرجات.

وصلت الحد الأدنى للشعبة الأدبية إلى 230 درجة أو أكثر، وهذا يعني للطلاب الذين حصلوا على نسبة 56.09٪ أو أكثر.

فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب المقبولين الثانوي العام

من المقرر فتح باب تحويل الطلاب من كليات بعيدة عن سكنهم أو تقليل اغترابهم للطلاب الذين تم قبولهم في المرحلتين الأولى والثانية، وسيتم السماح بتقليل اغتراب الطلاب بنسبة 10% بعد إعلان نتائج المرحلة الثانية وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة للتقديم 2024

سيتم فتح باب التسجيل في تنسيق رغبات الطلاب للمرحلة الثالثة، والتي تشمل الجامعات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية العامة والتعليم الفني لثلاث سنوات وخمس سنوات، ويمكن للطلاب التقديم للشعبتين العملية والأدبية، وسيستمر موقع التنسيق في قبول رغبات الطلاب حتى انتهاء امتحاناتهم وإعلان نتائجهم ليتمكنوا من التقديم في الموقع.