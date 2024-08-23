اعلان 1 .. مسلسل العبقري التركي الحلقة الأولى …. ومواعيد عرضه على قناة شو تي في Show TV

عشاق الدراما التركي على موعد مع مسلسل العبقري التركي الحلقة الأولى، الذي يعد من أحدث الأعمال الدرامية للفنان التركي أراس بولوت ، وتتزايد عمليات البحث حول قصة مسلسل العبقري الذي يتألق فيه النجم التركي أراس بولوت الذي بدأ في تصوير المسلسل التركي الجديد ويشاركه في البطولة الممثلة تركية ديفريم أوزكان، وتألق الفنان الترمي بولوت في العمل الأخير له الذي كان يحمل اسم “أتاتورك” وظهر في دور مصطفى كمال أتاتورك وهو مؤسس الجمهورية التركية.

قصة مسلسل العبقري

وتدور أحداث مسلسل العبقري حول قصة الأب “اسكندر” الذي اكتشف أن ابنه “يقران” عبقري في الرياضيات ، وكان الطفل ديفران يعيش مع والدته “جولتشي” برفقة اخواته والتقى بفتاة تسمى أسماء ونشأت بينهما قصة حب منذ الطفولة، المسلسل من تأليف “داملا سيريك” وإخراج أوموت آرال وإنتاج شركة Ay Yapım للإنتاج الفني.

مسلسل العبقري التركي الحلقة الأولى

ومن المقرر أن يعرض مسلسل العبقري على قناة شو تي بداية من شهر أكتوبر 2024 ، والتي تعد من أشهر القنوات الفضائية التي تميزت بعرض عدد كبير من الأعمال التركية الناجحة والتي نالت على إعجاب الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء العالم العربي ، ويبحث عدد كبير من المشاهدين عن القنوات الناقلة لمسلسل العبقري والذي يمكنكم متابعته على التردد التالي:

تردد قناة شو تي في Show TV 2024