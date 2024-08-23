لولو بتبسط الاطفال.. تردد قناة وناسه للاطفال الجديد على النايل سات

تعد قناة وناسة للأطفال واحدة من القنوات التلفزيونية الرائدة في مجال الترفيه المخصص للأطفال، تقدم هذه القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني التي تستهدف الأطفال بمختلف أعمارهم، تتميز القناة بمحتواها الآمن والممتع الذي يجمع بين التعليم والترفيه، مما يجعلها وجهة مفضلة للأسر التي تبحث عن محتوى هادف ومناسب لأطفالها.
تردد قناة وناسة الجديد 2024
يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة للأطفال لضمان أن يتمكن أطفالهم من متابعة برامجها الممتعة والتثقيفية، يمكن ضبط القناة على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
كيفية استقبال تردد قناة وناسة الجديد على جهاز الاستقبال
في الفترة الأخيرة، نجحت قناة وناسة للأطفال في أن تصبح واحدة من القنوات الأكثر شهرة وانتشارا بين الأطفال وأسرهم على حد سواء، إذا كنت ترغب في ضبط قناة وناسة للأطفال على جهاز الاستقبال الخاص بك لتتمكن من منح أطفالك تجربة مشاهدة مميزة، يمكنك اتباع الخطوات التالية بعناية لضمان نجاح عملية التثبيت:
- قم بالضغط على زر إعدادات القنوات من جهاز التحكم عن بعد، لتتمكن من الدخول إلى القائمة الرئيسية لإعدادات القنوات.
- بعد الدخول إلى قائمة الإعدادات، ابحث عن خيار التركيب أو تركيب القنوات واضغط عليه من هناك، ستتمكن من الوصول إلى قائمة الترددات.
- في هذه المرحلة، ستحتاج إلى إدخال تردد القناة الصحيح، بالإضافة إلى المعلومات الأساسية الأخرى التي تساعد في تنزيل القناة على جهاز الاستقبال لديك.
- بعد إدخال التردد، قم بكتابة معامل الاستقطاب ومعدل الترميز المطلوبين.
- اضغط على زر بحث أو Scan واترك جهاز الاستقبال يقوم بمهمته.
- بعد اكتمال عملية البحث، ستظهر قناة وناسة للأطفال في قائمة القنوات الخاصة بك.