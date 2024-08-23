“3 كاميرات وبطارية جبارة” مواصفات هاتف Samsung Galaxy A25 5G وسعر الموبايل في مصر والسعودية

أعلنت رسمياً شركة سامسونج الرائدة في مجال الهواتف الذكية عن هاتف Samsung Galaxy A25 5G، كما كشفت عن مميزات ومواصفات الهاتف والتي من أبرزها جاء الهاتف بكاميرات خلفية وأمامية عالية الجودة وتعمل بدقة عالية في التصوير بجانب معالج قوي ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم أهم مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A25 5G

جاء الهاتف بمواصفات كثيرة لعل من أبرزها مايلي:

جاء الهاتف بعدة إصدارات مختلفة منها الإصدار الأول بذاكرة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، الإصدار الثاني بذاكرة 128 جيجا بايت مع رام 8 جيجا، النسخة الثالثة بذاكرة 256 جيجا بايت مع رامات 8 جيجا.

المعالج من نوع Exynos 1280 من شركة سامسونج بتكنولوجيا 5 نانومتر ومعالج رسومي Mali-G

الهاتف به ثلاث كاميرات من الخلف الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل وتدعم الـ OIS، بينما الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف كبيرة جدا بسعة 5000 مللي أمبير.

الكاميرا الأمامية في الهاتف بدقة 13 ميجا بكسل.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع.

شاشة الهاتف بمساحة 5 إنش، وسطوع يصل إلى 1000 شمعة.

نظام تشغيل الجهاز اندرويد.

سعر موبايل Samsung Galaxy A25 5G

بعد أن وضحنا لكم مواصفات الهاتف سوف نوضح لكم سعر الهاتف حيث يختلف السعر حسب الإصدار وإليكم الأسعار: