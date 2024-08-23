عيش المتعة مع اطفالك.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات.. لعب ليل ونهار

في خضم البحث المستمر عن ترددات القنوات التي تجذب اهتمام الأهل وتلبي احتياجات أطفالهم التعليمية والترفيهية، يبرز تردد قناة كراميش الجديد لعام 2024 كأحد الخيارات المميزة التي لا يمكن تجاهلها، فمنذ أن بدأت قناة كراميش بثها، أثبتت نفسها كوجهة مفضلة لدى ملايين الأسر بفضل محتواها الهادف والجذاب، الذي يجمع بين الترفيه والفائدة، تسعى قناة كراميش إلى تقديم برامج متنوعة تجمع بين التعليم والمتعة، مما يجعلها رفيقا مثاليا للأطفال في رحلتهم التربوية.

تردد قناة كراميش 2024

لمتابعة كل ما تقدمه قناة كراميش من برامج مميزة ومحتوى متنوع، يتوجب عليك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على الترددات المحددة التالية، لضمان الاستمتاع بأفضل جودة للبث، إليك التفاصيل التي تحتاج إلى إدخالها حسب القمر الصناعي الذي تستخدمه:

عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عبر القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11823

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة كراميش

تعتبر قناة كراميش للأطفال من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى موجه للصغار، ولها العديد من المميزات التي تجعلها خيارا مفضلا لدى الكثير من الأسر، إليك أبرز هذه المميزات: