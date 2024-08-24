“للطلاب الجزائريين القدامى والجدد”📚.. كيفية التسجيل في الجامعة بصفة نهائية عبر الإنترنت طلبة بكالوريا 2024.. صفر ورقة!!

كيفية التسجيل في الجامعة لطلاب الجزائر 2025 سيطرت على محركات البحث عبر الإنترنت، حيث أتاحت وزارة التعليم العالي في الجزائر موقع يمكن من خلاله لكافة الطلاب القدامى والجدد التسجيل في الجامعة وذلك بالتنسيق مع كافة المؤسسات الجكومية التعليمية في الجزائر، حيث تبذل الوزارة الجزائرية قصارى جهدها لتوفير كافة سبل الراحل للطلاب الجزائريين في جميع المراحل التعليمية، من خلال السطور القادمة نقدم لكم خطوات التسجيل في الجامعة لطلاب الجزائر 2025 سواء الطلاب الجدد أو الطلاب القدامى.

كيفية التسجيل في الجامعة للطلاب القدامى بالجزائر 2025

حددت وزارة التعليم في الجزائر موقع بروجرس وهو موقع خاص فقط بالطلاب القدامى ولا يمكن للطلاب الجدد التسجيل في الجامعة من خلاله، فقط يقوم الطلاب القدامى اتباع هذه الخطوات:

يتوجه الطالب مباشرة إلى موقع بروجرس الإكتروني.

كتب كافة البيانات المحددة سواء هذه البيانات أكاديمية أو بيانات شخصية خاصة بالطالب وفي الحقول المخصصة.

ارفاق جميع الأوراق والوثائق والمستندات المحددة.

حدد الجامعة أو المعهد الذي ترغب في الانضمام إليه.

يرجى تسديد الرسوم المحددة من خلال البطاقة الذهبية من بريد الجزائر.

رابط التسجيل الجامعي للطلاب الجدد بالجزائر

أتاحت الوزارة الجزائرية رابط يمكن من خلاله لجميع الطلاب الجدد التسجيل الجامعي للعام الدراسي القادم 2024\2025، حيث بات التسجيل في الجامعة إلكتروني وعبر الإنترنت وذلك بسبب التطور التكنولوجي في دولة الجزائر، تم فتح باب التسجيل منذ يوم 23 جويلية وسيظل باب التسجيل مفتوحًا حتى يوم 27 جويلية، حيث يجب على الطلاب التقديم في الوقت المحدد قبل أن ينتهي وقت التقديم، فقط يجب على الطلاب الجدد اتباع هذه الخطوات التالية: