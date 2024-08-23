لعشاق الفخــامة فقط!! هاتف Oppo Find X6 Pro بإمكانيات جبارة تنافس الايفون.. إمكانيات مش هتلاقيها غير في الهواتف العملاقة

هاتف Oppo Find X6 Pro يعد من فئة الهواتف عالية الجودة ذات الإمكانيات العالية والذي يتمتع بالكثير من المزايا التي لا حصر لها، وعلى الرغم من ذلك فإن سعر الجهاز مناسب جدا وفقا للإمكانيات التي يحتوي عليها الهاتف، كما أن الهاتف يتوفر في السوق المصري، حيث أن شركة أوبو تحظى بشعبية كبيرة وجمهور كبير يفضل استخدام هواتف الشركة منذ أن قامت بطرح منتجاتها في الأسواق، وإليكم أهم مواصفات وسعر الهاتف في التقرير التالي.

هاتف Oppo Find X6 Pro

يتميز هاتف Oppo Find X6 Pro بالعديد من المزايا والمواصفات عالية الجودة والتي تجعل المستخدم يفضله دون غيره ومن أبرز هذه المواصفات ما يلي:

الشاشة الخاصة بالهاتف تاتي بحجم 6.82 بوصة تحديث 120 هرتز – LTPO3 AMOLED

ذاكرة الهاتف تاتي بسعة 256 أو 512 جيجابايت

أما الرام فإنه يأتى بسعة 12 أو 16 جيجابايت

الكاميرا تأتي بدقة 50 + 50 + 50 ميجابكسل

المعالج يتكون من Snapdragon 8 Gen 2

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير – 100 واط.

مميزات الهاتف

هاتف Oppo Find X6 Pro يأتي بالعديد من المميزات التي يعد من أبرزها ما يلي:

الهاتف مزود بمعالج 8 نانو وهو يعد من أقوى المعالجات.

كما أن الشاشة الخاصة بالهاتف تتميز بحجمها الكبير نسبيا فهي تصل إلى 6.82 بوصة.

يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية تأتي بدقة مختلفة 50, 120 بيكسل.

سعر الهاتف

يختلف سعر هاتف Oppo Find X6 Pro من دولة إلى أخرى وذلك لأن الهاتف يحدد وفقا لعملة الدولة والعرض والطلب، وإليكم سعر الهاتف في بعض الدول فيما يلي: