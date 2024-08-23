برسالة قد تربح المليون.. كيفية الاشتراك في مسابقه الحلم عام 2024 وكيف تزيد من فرصتك للفوز

من المسابقات التي ذاع صيتها منذ فترة وما زال البحث عنها هي مسابقة الحلم، تِلك المسابقة التي من الممكن أن تحول حياتك 180 درجة وتتغير من الفقر إلى الثراء الفاحش، ولهذا نجد المواطنون بالعالم العربي يبحثون بالوقت الحالي عن طرق الاشتراك في مسابقه الحلم بطريقة صحيحة، بحيث تزيد من فرصة مكسبهم بالجائزة الكبرى المقدمة من قبل المسؤولين ومشرفي المسابقة، ونوضح لكم كيف برسالة واحدة تفوز بالمليون دولار، فتابعوا معنا.

كيفية الاشتراك في مسابقه الحلم

مسابقة الحلم هي مسابقة غنية عن التعريف في الوطن العربي، ويقوم بتقديمها مصطفي الأغا بإشراف من قناة إم بي سي، ويتم منح جوائز قيمة للمشتركين الفائزين، حيث تصل الجائزة الكبرى إلى مليون دولار أمريكي، وطرق الاشتراك كما يلي:

الطريقة الأولى

هي تحميل تطبيق الحلم، حيث على المواطن أن يقوم بتحميل التطبيق الرسمي للمسابقة، حيث mbc dream الرسمي على جهازه، ومن ثم الإجابة على السؤال ويتبع باقي الخطوات لتصبح مشارك ومؤهل للفوز بالجائزة.

الطريقة الثانية

هي عبر الرسائل النصية، حيث كل ما عليك أن تقوم بإرسال رسالة نصية محتواها الإجابة على السؤال، وعنوانها حلم أو dream أو reve ، وبعدها ستكون مؤهل للفوز بالمسابقة، حيث تقوم بإرسال الرسالة على رقم بلدك التي طرحته مسابقة الحلم.

كيف تزيد من فرصتك للربح في مسابقة الحلم

وضحنا لكم متابعينا الكرام طريقة الاشتراك في مسابقه الحلم بطريقة صحيحة، وبالنسبة لزيادة الفوز في مسابقة الحلم، فعليك أن تستمر في الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، حيث سؤال واحد فقط صحيح يضمن لك أن تشارك في سحب الحلم، ولكن مع كثرة الأسئلة تزيد الفرصة للفوز، ووفقًا لما قيل فإنه مع كل إجابة صحيحة يجاوب المشارك عنها، يتم إضافتها كفرصة مضافه إلى رصيده أثناء المسابقة.