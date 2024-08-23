شوف اسمك نزل ولا لأ.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي

محمود الشوادفي تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
شوف اسمك نزل ولا لأ.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي تمكنت من الانضمام إلى دعم الرعاية الاجتماعية المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وسارع العديد من المواطنين إلى التقديم على هذا الدعم، والذي وصل عددهم إلى نصف مليون مواطن، وأكدت وزارة العمل أنه سيتم تقديم دعم الرعاية الاجتماعية إلى ذوي الدخل المنخفض والمحدود، كما يقدم إليهم تبعا لبعض الشروط المتوفرة بهم.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2024

فور أن يتم الإعلان عن النتيجة، يمكن للجميع الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك من خلال منصة مظلتي التي طرحتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الجميع، وحتى يتم الاستعلام يرجى تنفيذ بعض التعليمات الهامة، وهي عبارة عن الآتي:

  • أولى الخطوات هي الانتقال إلى منصة مظلتي الإلكترونية.
  • ثم يتم تسجيل الدخول بواسطة تدوين اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • من بعدها يتم الدخول إلى صفحة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.
  • ثم ابدأ في تحديد رقم الوجبة التي يتم الاستعلام عنها.
  • ثم قم بتحديد المحافظة المقيم بها.
  • بعد ذلك ابدأ في تدوين البيانات اللازمة.
  • في النهاية قم بالضغط على أيقونة بحث.

شروط التقديم بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يتم تقديم دعم الرعاية الاجتماعية إلى من توفرت بهم الشروط الخاصة بالدعم، والتي أوضحتها وزارة العمل إلى الجميع، وقبل التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية، يلزم الاطلاع على الشروط المعلنة وهي كالآتي:

  • الجنسية العراقية والإقامة الدائمة داخل العراق هي أهم الشروط لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية.
  • يشترط عدم توفر دخل شهري ثابت لدى الفرد المتقدم.
  • العمر المعلن يجب أن لا يقل عن 18 عام ولا يتخطى عمر الـ 60.
  • يشترط ألا يكون لدى الفرد أي عقارات أو ممتلكات باهظة الثمن.
معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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