تعرف على حقيقة زيادة دعم الحقيبة المدرسية لشهر سبتمبر بنسبة 20 %

تزايدت عمليات البحث من قبل العديد من الأشخاص عن زيادة الدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، وذلك بنسبة 20 % بالنسبة لشهر سبتمبر لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي والتي يعد من أحد أهم برامج الدعم المادي المقدم من قبل الحكومة السعودية لجميع الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل الشهري، لذلك سوف نحرص على توضيح حقيقة الأمر والموعد الخاص بصرف دعم الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توضيح الشروط المطلوبة للتسجيل أيضاً بكل دقة وتفصيل.

حقيقة زيادة الدعم الخاص للحقيبة المدرسية

قد تم إصدار بعض الأنباء من قبل بعض المواطنين بشأن زيادة دعم الحقيبة المدرسية بالنسبة للعام الدراسي الجديد وذلك بقيمة 300 ريال سعودي، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن جميع ما تم تداوله من الأنباء بين العديد من الأشخاص ليس صحيحاً، وليس له أساس من الصحة، وتم التأكيد بأن الدعم الخاص بالحقيبة المدرسية يتم تقسيمه إلى ثلاث دفعات في العام الواحد، ويتم ذلك بداية من كل فصل دراسي، حيث يتم صرف الدفعة الأولى في بداية العام الدراسي.

الموعد الخاص بصرف الضمان الإجتماعي لشهر سبتمبر 2024

قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الموعد الخاص لصرف الضمان الاجتماعي بالنسبة للشهر سبتمبر 2024 يكون في اليوم الأول من شهر سبتمبر، والتي يوافق يوم الأحد، ويتم إيداع الدعم في كافة البنوك حتى نهاية اليوم وفي حال إذا تم مصادفة يوم الصرف إحدى العضلات الرسمية أو الإجازات الأسبوعية فإنه سوف يتم تأجيل أو تبكير الموعد الخاص وإبلاغ جميع المستفيدين بذلك.

الشروط الخاصة لصرف معاش الضمان الاجتماعي

قد حددت الوزارة بعض من الشروط والضوابط التي يلزم توافرها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، وتتمثل فيما يلي: