”bawabetelhadj.dz“ التقديم في تسجيلات الحج 2025 بالجزائر وأهم الشروط اللازمة

تسجيلات الحج 2025، أعلنت وزارة الحج والعمرة الجزائرية عن إتاحة عدد من الشركات السياحية القائمة على تنظيم وإدارة رحلات الحج للعام 2025، إمكانية التسجيل بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لبوابة الحج لأداء فريضة الحج او العمرة، وذلك عن طريق تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة في استمارة التقديم ورفع المستندات اللازمة والأوراق، حيث يمكن لجميع الأفراد التقديم بدءاً من يوم 31 أغسطس 2024 الموافق يوم الأربعاء، ولمزيد من التفاصيل تابعوا القراءة.

التقديم في تسجيلات الحج 2025 بالجزائر

كشفت وزارة الحج والعمرة الجزائرية عن توفير إمكانية تسجيلات الحج 2025 عبر منصة إلكترونية خاصة بذلك ليتم تنظيم الأمر بشكل أفضل من السابق ولتوفير الجهد والوقت على الأفراد بدلاً من الذهاب إلى مقر شركة السياحة، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الحج الجزائرية.

النقر على أيقونة إنشاء حساب جديد.

إدخال المعلومات الشخصية.

كتابة اسم المستخدم.

رفع الوثائق والأوراق على الموقع.

مراجعة الخطوات التي تم القيام بها للتأكد من عدم وجود أي خطأ.

الضغط على أيقونة تسجيل.

شروط التسجيل في الحج

أوضحت وزارة الحج والعمرة عن أن هناك بعض الشروط التي لا بد أن تتوفر في الفرد الذي يرغب في التقديم للحج عبر البوابة الإلكترونية، وتلك هي ما يلي: