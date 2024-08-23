حقيقة صدور أمر ملكي بصرف المساعدة المقطوعة 1446…وزاره الموارد البشرية توضح

قد تداولت العديد من الأخبار في ظل الفترات الزمنية الحالية بشأن استئناف الأمر الخاص للمساعدة المالية المقطوعة المقدمة إلى الكثير من المواطنين من ذوي الدخل الشاري المحدود وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وقد قامت الجهات المسؤولة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على توضيح حقيقة الأمر، لذلك سوف نحرص على توضيح كافة التفاصيل الخاصة في مقالنا الجاري بكل دقة.

حقيقة عودة المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية

تسعى الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية دائماً إلى تقديم الكثير من الخدمات بالإضافة إلى الدعم المالي لجميع المواطنين، وقد تم تداول بعض الأخبار بشأن صرف الدعم المقدم من الملك سلمان، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي، لكنه قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار بعض التصريحات ونفي الأمر الخاص بذلك، وقد اكدت بأن جميع ما تم تداوله ما إلا إشاعات وقد شددت أيضاً على ضرورة متابعة جميع الأخبار من مصادر موثوقة مثل الصفحات الخاصة بالوزارة.

الفئات المستحقة للحصول على برنامج المساعدات المقطوعة

هناك بعض الفئات قد تم إصدار استحقاقها للحصول على المساعدات المقدمة، ليتم من خلال ذلك تحسين الوضع المالي بالنسبة لهم ومكافحة الفقر، حيث صرحت الجهات الحكومية تنفيذ البرنامج الخاص بالدعم وتقديم المساعدات لجميع الفئات الأكثر احتياجاً بهدف تحسين جودة حياته، وتتمثل هذه الفئات فيما يلي:

أسر السجناء.

الأسر المهجورة.

المصابين بعجز تام أو مؤقت.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأسر دون عائل.

كبار السن.

الأرامل ومحدودي الدخل والمطلقات.

الشروط الخاصة للاستفادة من المساعدة المقطوعة 1445

أوضحت الجهات المسؤولة في وزارة الموارد البشرية بأن هناك بعض الضوابط والشروط يلزم اتباعها للحصول على المساعدة المقطوعة تتمثل فيما يلي