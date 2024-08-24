موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 وجدول إجازات شهر سبتمبر.. 9 أيام كاملة للموظفين

ما يتساءل عنه الجميع حاليا هو موعد إجازة المولد النبوي الشريف، حيث يتم تقديم إجازة بشكل رسمي إلى جميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي، وتعد الإجازة المقدمة لهم مدفوعة الأجر، كما أن تلك الإجازة تشهد العديد من الفعاليات والمظاهر التي يتبعها الجميع في مختلف البلدان الإسلامية، وذلك لإحياء تلك الذكرى الدينية التي تشهد مولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن أبرز المظاهر التي يشهدها الجميع داخل مصر هي شراء الحلوى وشراء الألعاب إلى الصغار.

موعد إجازة المولد النبوي 2024 مدفوعة الأجر

يرغب جميع الموظفين في معرفة موعد إجازة المولد النبوي الشريف، وذلك لأنها تقدم إجازة رسمية إلى الجميع بأجر كامل دون أن يتعرض الفرد إلى الخصم، وذلك تبعا لقوانين العمل التي من ضمنها قانون الخدمة المدنية الذي يعمل على تنظيم أوضاع العاملين داخل القطاع الخاص.

وأشار المعهد القومي للبحوث إلى موعد قدوم المولد النبوي الشريف والذي سيكون في يوم 12 ربيع الأول الموافق يوم الإثنين من 16 سبتمبر، كما أن هناك العديد من الأقاويل التي تشير إلى ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر بدلا من يوم الاثنين.

جدول إجازات شهر سبتمبر 2024

العديد من الإجازات التي تقدم إلى العاملين خلال شهر سبتمبر، والتي تصل إلى تسعة أيام كاملة، حيث يتم التساؤل عنها، ولهذا سنوضحها لكم كالآتي:

أولى الإجازات هي إجازة يوم الجمعة الموافق السادس من شهر سبتمبر، وهي عطلة أسبوعية.

ثم تأتي إجازة يوم السبت الموافق السابع من شهر سبتمبر.

الإجازة التالية هي إجازة يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر.

من بعدها تأتي إجازة يوم السبت الموافق 14 سبتمبر.

ثم إجازة يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر لقدوم المولد النبوي الشريف.

ثم إجازة يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر.

من بعدها إجازة يوم السبت الموافق 21 سبتمبر.

ثم تأتي إجازة يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر.

آخر إجازات شهر سبتمبر هي إجازة يوم السبت الموافق 28 سبتمبر.

عدد أيام إجازة المولد النبوي

من المتوقع أن تمتد إجازة المولد النبوي 2024 لتشمل ثلاثة أيام متتالية كإجازة رسمية مدفوعة الأجر، وحسب قرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، سيتم ترحيل إجازة المولد النبوي من يوم الإثنين 16 سبتمبر إلى يوم الخميس 19 سبتمبر؛ يلي ذلك يومي الجمعة والسبت، اللذان يعتبران عطلة أسبوعية رسمية بأجر كامل لموظفي القطاع الحكومي وغالبية موظفي القطاع الخاص.