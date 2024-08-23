عبر البوابة الجزائرية للحج.. تِلك تفاصيل تسجيلات الحج 2025 الجزائر لهذا العام bawabetelhadj.dz

المواطنون والمواطنات في الجزائر يتساءلون في الوقت الحالي عن موعد بدء تسجيلات الحج 2025 للعام الحالي وزيارة أطهر بقاع الأرض، وزاد البحث بعد الإعلان الرسمي من الديوان الوطني للحج عن بدء التسجيل أمام وكالات السياحة الراغبين في تنظيم عملية الحج العام المقبل 2025/1446، ونوضح لكم تفاصيل البيان ومتى يتم التسجيل من قبل الحجاج الجزائريين، فضلًا كونوا معنا.

تسجيلات الحج 2025 الجزائر

قام الديوان الوطني للحج والعمرة الجزائري بدعوة وكالات السياحة والسفر الراغبين بالترشح لتنظيم عملية الحج هذا العام 1446/2025، عن بداية التسجيل للحج وسحب دفتر الشروط، وذلك من خلال البوابة الجزائري للحج، وتأتي تفاصيل التسجيل على النحو التالي:

بداية تقديم الملفات من تاريخ الأحد المقبل 25 من شهر أوت الجاري، على أن يكون آخر موعد لتسليم الملفات الاثنين 2 سبتمبر من عام 2024 العاشرة ص.

ينبغي دفع مبلغ 500000 دينار جزائري، وذلك إلى حساب الديوان الوطني للحج والعمرة، حيث حساب موجود بالبنك الوطني الجزائري بوكالة الأبيار.

يتم سحب الملف والتسجيل عبر موقع التسجيل.

إيداع الملف يكون بشكل يدوي وتم وضعه داخل ظرف مغلق لدى مصلحة الديوان الوطني – شارع محمد عليلات القبة – ولاية الجزائر، حيث المديرية الفرعية لتنظيم الحج.

التسجيل في حج القرعة الجزائر

أرفقنا لكم رابط تسجيلات الحج 2025 الجزائر، وبالنسبة للتسجيل في حج القرعة فلم يتم الإعلان عنه رسميًا، ولكن متوقع أن يكون التسجيل في شهر نوفمبر القادم إن شاء الله، وسوف يتم الإعلان رسميًا حينها عن كل ما يخص التسجيل وأيضًا شروط التقديم والأوراق اللازمة للتسجيل والقبول.