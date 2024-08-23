“وزارة التربية والتعليم” متى بداية الدراسة في مصر 2024- 2025.. استعدادات الوزارة للدراسة

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، وذلك للاستعداد لبداية العام الجديد بنشاط وحيوية، وكذلك اعداد المستلزمات المدرسية اللازمة للعملية التعليمية، وتم الإعلان مؤخرا عن موعد بداية الدراسة في جمهورية مصر العربية، والذي سنشرح التفاصيل بخصوص هذا الأمر في السطور التالية.

بداية الدراسة في مصر

عقد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع عدد من القيادات ومديري الإدارات التعليمية في مختلف أنحاء الجمهورية، وكان الاجتماع لمناقشة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وتقرر بداية العام الدراسي الجديد يوم الـ 21 من شهر سبتمبر 2024، وجاءت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد على النحو التالي:

بداية الدراسة لجميع المراحل التعليمية المختلفة لمدارس القطاعين العام والخاص يوم 21 سبتمبر 2024م.

ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 11 من شهر يناير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 8 من شهر فبراير 2025.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني يوم 5 من شهر يونيو 2025.

موعد البدء في امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية من يوم السبت 24 من شهر مايو 2025.

بداية امتحانات شهادة الثانوية العامة يوم 14 من شهر يونيو 2025.

استعداد وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس، ولعلاج هذه المشكلة تم الإعلان عن التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة حسب احتياجات الإدارات التعليمية، وتفعيل قانون مد الخدمة للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش للاستفادة من خبراتهم لسنوات أخرى.

وتحدث الوزير عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية العامة، قائلا أنه أمر حتمي، وذلك تيسيرا على الطلاب ولدراستها بشكل أفضل، وعلق عن تدريس لغة أجنبية واحدة فقط مخبرا أن دول العالم العظمى تدرس لغة واحدة فقط بجانب اللغة الأم.