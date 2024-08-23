قولي وداعاً للخيط والشمع… وصفة طبيعية لإزالة الشعر الوبري في البشرة في وقت قياسي وبدون وجع

تعد طريقة إزالة الشعر الوبري الناعم من الوجه هي من الأمور المزعجة بالنسبة لجميع السيدات خاصة وأنها تشعرهم بالأم إذا تم استخدام الطرق التقليدية وليكن هذا متمثل في الشمع أو الخيط ولكن هناك طرق مختلفة أخرى قد تكون أسهل بكثير من تلك الوسائل القديمة والتي كان معمول بها فيما سبق لذلك في هذا التقرير ومن خلال السطور القادمة له سوف نذكر لكم وصفة النشا لازالة الشعر الزائد في البشرة وتنعيم الوجه تابعونا لمزيد من التفاصيل.

مكونات وصفة النشا لإزالة الشعر من البشرة

على الرغم من وجود العديد من الطرق المختلفة لإزالة الشعر من الوجه إلا أن طريقة النشا تعتبر هي الأفضل تماما على الإطلاق خاصة وأنها تعمل على نزع الشعر بدون أي ألم وتقلل نموه بعد ذلك واليكم المكونات اللازمة لإعداد الوصف:

عدد 2 ملعقة صغيرة من النشا.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الترمس المطحون.

عدد 2 ملعقة صغيرة من جل الصبار.

عدد ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة وصفة النشا لإزالة الشعر من البشرة

بعد تجهيز مكونات الوصفة نحن الآن بصدد معرفة الخطوات اللازمة لإعداد الوصفة: