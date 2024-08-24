” اصرف الدعم الآن ” .. شروط التسجيل في دعم 300 دينار في تونس 2024 وطريقة التسجيل عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت الحكومة التونسية عن بداية تقديم دعما ماليا شهريا قدره 300 دينار للمواطنين الذين يواجهون صعوبات مالية ويحتاجون إلى مساعدة لدعم معيشتهم، حيث يعتبر هذا الدعم هو جزء من الجهود الحكومية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات الأقل دخلا، ومن خلال هذه السطور سوف نستعرض تفاصيل شروط التسجيل في دعم 300 دينار في تونس لعام 2024، بالإضافة إلى طريقة التسجيل عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

شروط التسجيل في دعم 300 دينار في تونس

للحصول على دعم 300 دينار المقدم من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس، يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط الهامة، والتي تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية التونسية.

أن يكون المتقدم مقيما بصفة دائمة في تونس.

يشترط أن يكون دخل المتقدم الشهري دون حد معين يتم تحديده من قبل الوزارة.

ألا يكون المتقدم قد حصل على دعم مالي مماثل من مصادر حكومية أخرى.

تقديم مستندات تثبت الهوية والحالة الاجتماعية، مثل بطاقة الهوية الوطنية، شهادات العائلة، وأي مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

التسجيل في دعم 300 دينار بتونس

يمكن للمواطنين التسجيل للحصول على دعم 300 دينار عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي: