لولو الشطوة رجعت من تاني.. تردد قناة وناسة الجديد بجودة ودقة عالية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2024

تعد قناة وناسه من إحدى أهم القنوات التلفزيونية الخاصة بتقديم مجموعة كبيرة من البرامج الموسيقية والترفيهية للأطفال، ونالت إعجاب العديد من الأشخاص منذ انطلاقها، نظراً لأنها تقوم بعرض مجموعة كبيرة من البرامج الموسيقية والحوارية والترفيهية المختلفة، لذلك تعتبر واجهة مفضلة للعديد من العائلات، وتسعى القناة دائماً إلى تقديم محتوى جذاب ومبتكر يتماشى مع أفضل الاتجاهات في صناعة الترفيه والإعلام، والحرص على تقديم برامج ذات جودة عالية تجمع بين الفائدة والتسلية وبفضل رؤيتها الرائدة والاستراتيجية الفريدة الخاصة بها قد أصبحت القناة من إحدى أهم القنوات في المنطقة.

كيفية تثبيت تردد قناة وناسة الجديدة 2024

يشهد تردد قناة وناسه إقبالاً كبيراً بفضل المحتوى الذي يتم تقديمه للأطفال على مدار اليوم، حيث تتميز بتقديم مجموعة كبيرة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تجمع بين الفائدة والمرح، حيث تستخدم رسوم متحركة لتعلم الأطفال تجربة سهلة وممتعة، حيث يتماشى المحتوى مع التقاليد العربية والقيم ويتمثل التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات فيما يلي

التردد الخاص بالقناة: 11430.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

التردد الخاص بالقناة : 11270.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية استقبال قناة وناسة الجديدة على شاشة التلفزيون

يمكن أن يتم استقبال قناة وناسة الجديد على شاشة التلفزيون من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي: