“هئية التقاعد الوطنية” تكشف حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تقديرًا من هيئة التقاعد لجميع المتقاعدين على جهودهم خلال فترة خدمتهم، سواء في القطاعات المدنية أو العسكرية، عقدت وزارة المالية اجتماع لمناقشة زيادة رواتب المتقاعدين لمساعدتهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وبدأت الهيئة بالفعل في تنفيذ القرار الوزاري بشأن الزيادة ورفع الحد الأدنى للمشتركين في هيئة التقاعد، وقد أعلنت الوزارة عن جدول زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، وسنوضح لكم التفاصيل في هذا المقال.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

بهدف تحسين أوضاع المتقاعدين المالية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، ودعمهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية، قام رئيس هيئة التقاعد في العراق بالإعلان عن بدء تنفيذ الزيادة الجديدة على رواتب المتقاعدين، وذلك بزيادة 100 ألف على الراتب، ورفع الحد الأدنى للراتب، وتم تطبيق الزيادة الجديدة على النحو التالي:

تم رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد ليصل إلى 500 ألف دينار عراقي.

سيحصل المتقاعد الذي يبلغ راتبه 500 ألف دينار عراقي، على راتب قدره 600 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

سيحصل المتقاعد الذي يبلغ راتبه 550 ألف دينار عراقي، على راتب قدره 650 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

سيحصل المتقاعد الذي يبلغ راتبه 600 ألف دينار عراقي، على راتب قدره 700 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

سيحصل المتقاعد الذي يحصل على راتب قدره 700 ألف دينار عراقي، على راتب قدره 800 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

أتاحت وزارة المالية للمواطنين الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق بعد الزيادة الجديدة إلكترونيا، وذلك من خلال الخطوات الآتية:-