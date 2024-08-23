وزارة الاسكان السعودية تعلن عن موعد ايداع الدعم السكني لشهر أغسطس 2024 وخطوات الاستعلام عن الدعم

أعلنت وزارة الإسكان عن قرب الإعلان عن موعد ايداع الدعم السكني لشهر أغسطس 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد، يأتي هذا الإعلان تلبيةً لاستفسارات العديد من المستفيدين حول توقيت صرف الدفعة الجديدة، مع تأكيد الوزارة على التزامها بتقديم الدعم اللازم للأسر السعودية.

موعد ايداع الدعم السكني لشهر أغسطس 2024

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن موعد ايداع الدعم السكني لشهر أغسطس 2024، والذي سيكون يوم الأحد الموافق 25 أغسطس، يأتي هذا التأجيل ليوم واحد بسبب تزامن الموعد الأصلي مع يوم العطلة الأسبوعية بالمملكة.

الاستعلام عن الدعم السكني أغسطس 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن الدعم السكني أغسطس 2024:

الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية.

ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة، مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية.

ثم يتم الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تحديد خدمة الاستعلام عن الدعم السكني.

ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

الضغط على زر “استعلام”.

أسباب عدم الأهلية للدعم السكني

إليكم أسباب عدم الأهلية للدعم السكني: