استعلم الان.. تعرف على خطوات الاستعلام على رواتب المتقاعدين بعمان بعد الزيادة

تحرص الحكومة العمانية على توفير كافة احتياجات المواطنين هناك والعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية، فقد طرحت زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين، ويتساءل البعض على طريقة الاستعلام على قيمة الرواتب بعد الزيادة، وصرحت وزارة التأمينات الاجتماعية أنه يمكن الاستعلام على قيمة الرواتب إلكترونيا سنتعرف على التفاصيل الكاملة.

خطوات الاستعلام على رواتب المتقاعدين

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية العمانية أنه يمكن الاستعلام على قيمة الرواتب من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط التأمينات الاجتماعية بعمان من هنا .

اختر تعديل المعاشات من الخيارات الموجودة على الشاشة أمامك.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الخاصة بالمستعلم، ويجب التأكد من صحة البيانات منها رقم الهوية الوطنية ورقم الحساب الخاص بك واضغط على استعلام.

ستظهر على الشاشة قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه المستعلم.

كم تبلغ قيمة زيادة المتقاعدين بعمان

بعد الاطلاع على الخطوات الصحيحة في الاستعلام على قيمة الراتب، يتساءل المستفيدين من راتب التقاعدي عن قيمة الزيادة التي يتم صرفها للموظفين، وقد أعلنت التأمينات الاجتماعية بعمان بأنه تم اتخاذ القرار بزيادة قيمة الرواتب لكافة المتقاعدين بنسبة تصل قيمتها إلى 15% وقد أوضحت بأنه سيتم العمل على صرف الرواتب بعد الزيادة مع بداية العام الدراسي الجديد ليتمكن الجميع من تلبية احتياجات أبنائهم الأساسية.

ما هي شروط صرف الراتب التقاعدي العراقي

يرغب العديد من المواطنين التقديم للاستفادة من الراتب التقاعدي بالعراق، وقد أعلنت التأمينات بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدي كافة المتقدمين ليتم قبول الطلب، ومن أبرز الشروط الاتي: