من هناااااااا … عبر الرابط الرسمى الاستعلام عن أسماء المقبولين قرعة الحج في العراق 2025 فور ظهورها

من أهم أركان الدين الاسلامي الحج الي بيت الله الحرام؛ فهو الركن الأعظم من أركان الإسلام الخمسة؛ وهو فرض واجب علي كل مسلم لمن استطاع إليه سبيلا؛والحكومة العراقية تبذل جهدا كبيرا فى سبيل تسهيل عملية الحج للمواطنين، عن طريق قرعة الحج كل عام وفق شروط ومعايير صارمة، وفى هذا المقال سوف نعرض أهم هذه الشروط وكذلك طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج فى العراق.

الاستعلام عن المقبولين فى قرعة الحج في العراق 2025.

يتقدم كل عام لقرعة الحج ملايين الأفراد وكلهم أمل فى الفوز بفرصة للحج، ولكن من الفائز ؟ لا يفوز إلا من تنطبق عليه الشروط فقط ، ويظل كل المتقدمين لقرعة الحج فى انتظار الاعلان عن نتيجة القرعة بكل اهتمام، وفي مقالنا سوف نستعرض كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من قرعة الحج في العراق، من خلال الخطوات التالية.

الدخول الي موقع الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق.

الضغط علي نافذة الخدمات الالكترونية للحكومة العراقية.

الضغط علي زر نتائج حج القرعة.

ادخل بياناتك بحرص فى المكان المحدد.

انتظر قليلا و ستظهر امامك نتيجة حج القرعة .

شروط التسجيل في قرعة الحج في العراق.

وضعت الحكومة العراقية الهيئة العليا للحج والعمرة مجموعه من الشروط للتقديم في قرعة الحج ومن ضمن تلك الشروط :