هل انت مستفيد أم لا.. تعرف على فئات المستفيدين من راتب مكرمة أبناء المعلمين بالأردن وشروط التسجيل 

أعلنت الحكومة الأردنية بأنها تحرص على تقديم العديد من الخدمات لأبناء المعلمين هناك، فقد تم طرح مكرمة ملكية يستفيد منها أبناء العاملين وقد أوضحت أنه يتم صرف قيمة المنحة بناء على بعض الشروط الأساسية التي اوضحتها الحكومة بالإضافة إلى توضيح الفئات التي لهم الأحقية في صرف مبلغ المكرمة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

من هم المستفيدين من مكرمة أبناء المعلمين

بعد التعرف على البدء في صرف مبلغ المكرمة الخاصة وأبناء المعلمين يتساءل البعض على الأشخاص المستفيدين من هذه المنحة، وقد تم التأكيد بأنهم كالتالي:

جميع الأسر من محدودي الدخل يمكنهم التسجيل في المنحة، وأيضا جميع الأشخاص المسجلين في صندوق المعونة الوطنية لهم الاحقية في الصرف.

كما يمكن التقديم لأبناء المعلمين، وأيضا جميع أسر الشهداء هناك.

وكافة المتقاعدين سواء من القطاع الحكومي او القطاع الخاص يمكنهم التقديم.

كما يمكن التسجيل لكافة الطلاب في مرحلة التوجيهي.

ما هي شروط التسجيل في مكرمة ابناء المعلمين

بعد الاطلاع على أهم الفئات المستفيدة من الدعم يتساءل البعض على الشروط التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: