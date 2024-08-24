تعرف على خطوات الاستعلام على رواتب المتقاعدين بالعراق ومواعيد صرف الراتب بالزيادة

أعلنت وزارة المالية العراقية بأنه تم اتخاذ القرار بصرف زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين بالعراق كما أعلنت بأنه يمكن الاستعلام على قيمة الراتب الكترونيا، ويتساءل بعض المواطنين المنضمين جديد الى الرواتب التقاعدية التعرف على موعد صرف الرواتب، وقد تم التوضيح كافة التفاصيل في السطور التالية.

متى يصرف الراتب التقاعدي للمستفيدين

أوضحت وزارة المالية العراقية أنه تم تحديد اليوم الأول من كل شهر ميلادي ميعاد ثابت لصرف رواتب المتقاعدين، وفي حين وافق هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة أسبوعية يتم العمل على تبكير موعد الصرف، وأوضحت وزارة المالية بأن في هذه الحالة يتم الإعلان رسميا على الموعد الجديد لصرف قيمة الراتب.

خطوات الاستعلام على رواتب المتقاعدين بالعراق

أعلنت التأمينات الاجتماعية العراقية بأنه يمكن الاستعلام على الرواتب لكافة المستفيدين من التقاعد الكترونيا، وقد أوضحت بأن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

سجل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية من هنا .

اختر الخدمات الالكترونية من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يتم اختيار الاستعلام على رواتب المتقاعدين.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد ويجب التأكد من صحتها.

اضغط على استعلام وسيتم توضيح على الشاشة قيمة الراتب التقاعدي بعد الزيادة.

ما هي شروط صرف الراتب التقاعدي بالعراق

أوضحت التأمينات العراقية بأنه يتم العمل على صرف رواتب المتقاعدين بناء على بعض الشروط وهي كالتالي: