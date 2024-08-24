للشباب والنساء الجزائرية ✈️|| شروط التقديم على ” الطيران المدني والعسكري ” لحاملي البكالوريا والشهادات في الجزائر 2024.. اعرفها فورا

التقديم على الطيران المدني والعسكري في الجزائر 2024 ، في إطار تقوية جاهزية القوات المسلحة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة هناك شروط أعلنتها القوات الجوية في الجزائر، وذلك لمن يريد الالتحاق بالخدمة العسكرية في صفوف القوات الجوية، ويتطلب الالتحاق بالطيران العسكري في الجزائر تحقيق مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية، التي تضمن تأهيل المتقدمين وتوفير التكوين الجسماني المناسب لهم، وسوق نشرح الشروط المطلوبة للتقديم على الطيران المدني والعسكري في الجزائر 2024 في سطورنا التالية.

شروط التقديم على الطيران العسكري في الجزائر 2024

شروط التجنيد لرجال الصف:

أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 22 سنة عند التجنيد.

يجب أن يكون قد أكمل السنة الثانية من التعليم الثانوي على الأقل، أو حاصل على شهادة التعليم المتوسط، مع أفضلية للحاصلين على شهادات في التكوين المهني (العرفاء).

يجب أن يكونوا قد أكملوا على الأقل مستوى الرابعة متوسط، مع أفضلية للحاصلين على شهادات التكوين المهني(الجنود) .

شروط التجنيد لضباط الصف:

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 22 سنة عند التجنيد.

أن يكون لديه شهادة ثالثة ثانوي، ويفضل الحاصلون على شهادة البكالوريا في علوم تجريبية، رياضيات أو تقني رياضيات (تقنيات الطيران).

متحصل على الأقل على مستوى الثالثة ثانوي (رماة مطاريون)

شروط التجنيد للضباط:

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 21 سنة.

أن يكون حائزا على شهادة البكالوريا في علوم تجريبية، رياضيات أو تقني رياضيات بمعدل لا يقل عن 12/20.

بالنسبة لمترشحي تكوين الطيارين:

يجب أن يتم قبولهم من قبل المركز الوطني للفحص الطبي للأفراد الملاحين في عين النعجة.

يجب أن ينجحوا في امتحان الانتقاء الأولي للطيران.

التقديم على الطيران المدني لحاملي البكالوريا والشهادات في الجزائر 2024