طفلك مش هيزهق تاني.. تعرف على تردد قناة MBC3 الجديد على النايل سات وعرب سات وتعرف على مميزات القناة 

hana masoud تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
طفلك مش هيزهق تاني.. تعرف على تردد قناة MBC3 الجديد على النايل سات وعرب سات وتعرف على مميزات القناة 

يعتبر التلفاز هي من أهم المثيرات الموجودة في المنازل خاصة للأطفال، ويرغب الأمهات الاهتمام بالمحتوى التي يشاهدها الطفل بشكل كبير، فتبحث من الحين الى الاخر على قناة تلفزيونية مميزة في عرض أفلام الكرتون، ومن أفضل هذه القنوات MBC3 هي واحدة من أهم القنوات التلفزيونية الموجودة على الساحة في الفترة الحالية، والتي يمكن الاعتماد عليها في مشاهدة أفلام الكرتون لمختلف الأعمار، سنتعرف على التردد الجديد للقناة. 

تردد قناة mbc3 الجديد 

أوضحت إدارة القناة أنه تم العمل على تحديث التردد الخاص بهم وذلك لعرض المحتوى بشكل أفضل مما هي عليه والتردد الجديد هو:

  • التردد: 12015.
  • الاستقطاب افقي.
  • معدل الترميز: 27500.

كما يمكن العمل أيضاً على تسجيل التردد الجديد الخاص بالقناة على عرب سات كل ما عليك تسجيل بيانات التردد التالي:

  • التردد: 11270
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • تصحيح الخطأ: 5/6

ما هي أهم مميزات mbc3

بعد الاطلاع على التردد الجديد الخاص بالقناة من الضروري التعرف على مميزاتها الأساسية وهي كالتالي:

  • تعتبر من أفضل القنوات التلفزيونية التي تهتم بعرض محتوى جيد وملائم لكافة أعمال الأطفال.
  • تعمل على عرض مجموعة من برامج التحديات وايضا برامج المسابقات للاطفال لتحفيزهم وتشجيعهم وزيادة قدرتهم العقلية بشكل كبير.
  • تستقطب عدد كبير من الأطفال بأعمار مختلفة بداية من عمر عام، وتعرض المحتوي الخاص بها بشكل مجاني على مدار 24 ساعة. 
  • تهتم القناه بعرض مجموعه من افلام الكرتون المتنوعه بالاضافة الى مجموعة من المسلسلات التي يفضلها الاطفال. 
  • بجانب اهتمامها بعرض بعض التعاليم الصحيحة التي يجب على الأطفال التحلي بها.
معلومات الكاتب
hana masoud

كاتب صحفي لدى موقع البديل الإخباري، أهتم بالشؤون العربية والدولية في مختلف المجالات، أنشر الأخبار من مصادرها الرسمية والخاصة دون تحريف أو تزييف، وأولي اهتمامًا بتغطية أهم أخبار الرياضة، التكنولوجيا، التعليم، الخدمات والسيارات.

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