بإمكانيات خالية.. سعر ومواصفات هاتف ايفون 16 برو ماكس المتوقع قبل طرحه رسميًا

تتجه أنظار محبي الهواتف الذكية الآن إلى هاتف ايفون 16 برو ماكس، حيث اقترب طرحه داخل الأسواق من قبل شركة آبل، ولهذا البحث دائم عنه من حيث المواصفات والسعر المتوقع للهاتف، ونوافيكم بكل ما نُشر عبر المواقع الرسمية بشأن الجوال وأيضًا صور الجوال المُسربة التي نشرها المهتمون، فكونوا معنا.

هاتف ايفون 16 برو ماكس

مفترض أن يتم إطلاق سلسلة أيفون 16 الفترة القادمة، حيث اقترب موعد طرح الهاتف، حيث يتم الطرح سنويًا في العاشر من سبتمبر، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بالمواصفات التالية:

شاشة الهاتف متوقع أن تكون بحجم 6.2 بوصة، وذلك لنوعية super retina xdr oled.

يأتي الهاتف بمالج أبل 17 برو، حيث 3 نانو متر.

متوقع أن يكون سطوع الشاشة مرتفع ليصل لحوالي 2000 شمعة.

ذاكرة الهاتف العشوائية 8 جيجا بات، بينما ذاكرات التخزين 128 و256 و512 GB.

بطارية الهاتف سوف تكون قدرتها 3979 ملي أمبير، حيث متوقع أن تكون غير قابلة للإزالة.

سوف يدعم الهاتف نظام تشغيل IOS 18 الجديد، حيث سيكون متوفر بالهاتف مستشعرات للتقارب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب.

كاميرا الهاتف ستكون ثلاث كاميرات دقة 12 و12 و48 ميجا بكسل، وذلك بالنسبة للكاميرات الخلفية.

سعر هاتف ايفون 16 برو ماكس المتوقع

وضحنا لكم المواصفات المتوقع أن يُطرح الهاتف بها بناء على ما وضحته المواقع الرسمية ، وبالنسبة لسعره المتوقع فمفترض أن تكون السلسلة بالأسعار التالية: