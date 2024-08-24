مواصفات هاتف HONOR X5 Plus واسعار الهاتف في الأسواق  

هاتف HONOR X5 Plus يمثل خيارا مميزا للمستخدمين الباحثين عن توازن مثالي بين الأداء الجيد والسعر المناسب مع تصميم أنيق ومواصفات قادرة على تلبية احتياجات الاستخدام اليومي كما يأتي الهاتف ليعزز تجربة المستخدم من خلال شاشة واسعة ومعالج يضمن تشغيل التطبيقات بسلاسة بفضل كاميرته المتطورة بطاريته الكبيرة يقدم الهاتف حلا اقتصاديا دون التنازل عن الأساسيات التي يبحث عنها المستخدمون.

مواصفات هاتف HONOR X5 Plus

هاتف HONOR X5 Plus يأتي بمواصفات متوسطة تستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز بأسعار معقولة مع أداء جيد إليك أبرز المواصفات:

شاشة بحجم 6.56 بوصة بدقة HD+.

المعالج MediaTek Helio G36 ثماني النواة.

الذاكرة 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) و64 جيجابايت من سعة التخزين الداخلي مع إمكانية التوسيع عبر بطاقة microSD.

الكاميرا الخلفية كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل الكاميرا الرئيسية.

الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل.

البطارية سعة 5200 مللي أمبير تدعم الشحن بقدرة 10 واط.

نظام التشغيل أندرويد 13.

سعر هاتف HONOR X5 Plus

في مصر يتراوح السعر بين 3800 إلى 4500 جنيه مصري تقريبا.

في السعودية يتراوح السعر بين 470 إلى 550 ريال سعودي تقريبا.

عيوب هاتف HONOR X5 Plus

هاتف HONOR X5 Plus يأتي بمواصفات تناسب فئة المستخدمين الباحثين عن هواتف اقتصادية لكن مثل أي جهاز لديه بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة المستخدم إليك بعض هذه العيوب :