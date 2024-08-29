حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالمغرب 2024 وكيفية الاستعلام عنها

شهد الصندوق المغربي للتقاعد في الفترة الأخيرة عدة زيادات تهدف إلى تعزيز المزايا المالية للمستفيدين، حيث تأتي هذه الزيادات في إطار إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين كما تسعى إلى معالجة التحديات المالية التي يواجهها النظام التقاعدي، وتأتي هذه الزيادة كجزء من الجهود المستمرة لتحسين نظام التقاعد وضمان استدامته، مما يؤثر بشكل إيجابي على حياة المتقاعدين وأسرهم، في هذا المقال سنتناول تفاصيل هذه الزيادات وأثرها على المتقاعدين في المغرب.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالمغرب 2024

أعلنت وزارة المالية المغربية عن قرار بزيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 5% والتي ستُصرف ابتداءً من شهر أغسطس 2024 حيث تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة المغربية لدعم المواطنين ومساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المتقاعدين، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم، وبموجب هذا القرا ستتم زيادة المعاشات بمقدار 100 درهم مغربي لكل متقاعد وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدعم المالي للمتقاعدين وتوفير استقرار اقتصادي لهم.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالمغرب 2024

يمكن للمتقاعدين الآن الحصول على تفاصيل رواتبهم إلكترونيًا من خلال خطوات بسيطة أعلنت عنها وزارة المالية المغربية، وهي كما يلي: