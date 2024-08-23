“قناة المغامرات” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية وكيفية تنزيلها بكل سهولة

تعد قناة ناشونال جيوغرافيك واحدة من القنوات المفضلة لعشاق البرامج الوثائقية،د حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تستكشف جمال الطبيعة والأسرار العلمية والقصص التاريخية لذلك يتطلع الكثيرون لضبط تردد القناة لضمان متابعة مستمرة لهذا المحتوى الشيق والمفيد، وفي هذه المقالة سنتعرف على الترددات الجديدة لقناة ناشونال جيوغرافيك وكيفية ضبطها بسهولة على أجهزة الاستقبال الخاصة بك لتستمتع بمغامرة معرفية لا تُنسى.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات
إذا كنت من محبي البرامج الوثائقية والعلمية، فإن قناة ناشيونال جيوغرافيك تقدم لك تجربة مشاهدة مميزة تتنوع بين استكشاف الطبيعة وعوالم العلوم والتاريخ. لضمان متابعتك لأحدث برامجها، نعرض لك تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وكيفية ضبطه بسهولة.
|التردد
|11411
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|H
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات
للاستمتاع بمحتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال لديك باستخدام التردد التالي لتتمكن من متابعة برامجك المفضلة بسهولة.
|التردد
|11938
|معدل الترميز
|227500
|الاستقطاب
|أفقي
كيفية ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز التلفاز
فيما يلي سنشرح لك كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بشكل صحيح على جهاز الاستقبال لديك حيث يمكنك إضافة القناة باتباع الخطوات التالية:
- استخدم جهاز التحكم عن بعد واضغط على زر “الإعدادات”.
- ستظهر لك قائمة اختر منها “التركيب” ثم انتقل إلى “إعدادات القناة”.
- اختر القمر الصناعي.
- أدخل المعلومات المطلوبة مثل تردد القناة، نوع الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز.
- اضغط على زر “البحث” ليتم العثور على القناة وحفظها على جهاز الاستقبال.