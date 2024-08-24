استعلم الآن.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وطريقة الإستعلام عنها من خلال منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

تعد الرعاية الاجتماعية أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمعات قوية ومستدامة حيث تلعب دورا حيويا في تحسين جودة حياة الأفراد الأكثر احتياجا وتوفير الحماية لهم، ومن أهم خطوات تحقيق فعالية برامج الرعاية الاجتماعية هو تحديد وإدراج أسماء المشمولين بالرعاية بشكل دقيق ومنظم، حيث تساهم هذه العملية في ضمان وصول المساعدات والخدمات إلى الفئات المستهدفة بفعالية وشفافية، لذا سنلقي الضوء فى هذا المقال علي دور إدراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في تحقيق فعالية البرامج الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تعد منصة مظلتي إحدى الأدوات الأساسية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق لتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية ، كما تتيح للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن أسمائهم في الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية بشكل سهل وميسر، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024:

افتح متصفح الإنترنت.

ادخل إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك اذا كان لديك حساب مسبق، او قم بإنشاء حساب جديد اذا كنت مستخدما جديدا.

بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم الاستعلامات أو الخدمات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية.

أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة مثل الرقم الوطني أو رقم الهوية الوطنية.

ستتمكن من الاطلاع على قائمة الأسماء المشمولة في الدفعة الأخيرة بعد إدخال المعلومات المطلوبة، بما في ذلك اسمك إذا كنت من بين المستفيدين.

أهمية إدراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يعد إدراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عام 2024 دورا حاسما في ضمان فعالية البرامج الاجتماعية وتحقيق أهدافها، كما تلعب هذه العملية دورا أساسيا في توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفيما يلي استعراض لأهمية إدراج الأسماء: