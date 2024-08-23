زينة وخزينة.. سعر جرام الذهب عيار ٢١ وباقي الأعيرة وفقًا لآخر تحديث لحظي في محلات الصاغة والأسواق

تغييرات جديدة في أسعار الذهب تشهدها الأسواق ومحلات الصاغة في الوقت الحالي، ولهذا يبحث المواطنون ويتابعون بشكل لحظي سعر جرام الذهب عيار ٢١ وباقي أعيرة الذهب، ونوضح لكم آخر تحديث للأسعار وذلك دون المصنعية، وكم تكلفة المصنعية على الجرام الواحد؟ ففضلًا كونوا معنا.

سعر جرام الذهب عيار ٢١

سجلت أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة تغيرًا واضحًا في الأسعار، وذلك بالتعاملات المسائية، حيث سجل الذهب اليوم لمختلف الأعيرة ما يلي:

الذهب من عيار 24 للجرام الواحد للشراء سجل اليوم 3960 جنيه مصري.

سجل اليوم عيار الذهب من 21 بمحلات الصاغة لسعر الشراء 3465 جنيه مصري.

الذهب من عيار 18 سجل اليوم مبلغ 2970 جنيه مصري.

جاء الذهب من عيار 14 مبلغ اليوم 2310 جنيه مصري.

سجل سعر بيع جنيه الذهب اليوم مبلغ 27 ألف وحوالي 720 جنيه للجنيه من عيار 21 بوزن 8 جرام.

سعر الأونصة عالميًا جاءت اليوم بسعر 2510 دولار أمريكي.

وتِلك هي الأسعار غير شاملة المصنعية أو الضريبة المضافة.

سعر جرام الذهب عيار ٢١ بالمصنعية

بينا لكم بالأعلى قائمة أسعار الذهب، حيث وفق آخر تحديث لحظي خلال التعاملات المسائية، وبالنسبة للقائمة بالأعلى فهي أسعار دون المصنعية والدمغة والضريبة، حيث الأسعار كالتالي: