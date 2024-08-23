الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024 كيفية التقديم وأهم الشروط

يعد الانضمام إلى الجيش الوطني الشعبي الجزائري من أبرز الخيارات الوظيفية التي يسعى العديد من الشباب الجزائري لتحقيقها لما يوفره من فرص للتدريب والتأهيل والعمل في خدمة الوطن لكن قبل التقديم يجب على الراغبين في الالتحاق بالجيش استيفاء مجموعة من الشروط والمعايير المحددة، وفي هذا المقال سنقدم عبر موقع البديل تفاصيل شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري متناولين المتطلبات الأساسية والإجراءات اللازمة للانضمام إلى هذه المؤسسة العسكرية المرموقة.

شروط الانضمام إلى الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024

للتسجيل في خدمة الجيش الوطني في الجزائر يجب الالتزام بجميع الشروط والأحكام التي وضعتها الوزارة والتي تشمل النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم مواطناً جزائرياً.

ينبغي أن يكون المقيم في الجزائر إقامة دائمة.

يشترط أن يكون لدى المتقدم سجل نظيف وسيرة حسنة وأن يتحلى بالأخلاق الرفيعة.

يجب أن يكون المتقدم خالياً من أي أمراض معدية أو خطيرة.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

يجب على المتقدم اجتياز كافة الاختبارات المتعلقة بعملية التسجيل بنجاح.

يجب أن يتمتع المتقدم بلياقة بدنية عالية.

يتعين تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في الجيش الوطني.

يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريا.

خطوات التقديم للإنضمام إلى الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024

للتقديم في خدمة الجيش الوطني يجب اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية لضمان إتمام عملية التسجيل بنجاح، وهي: