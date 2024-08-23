الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024 كيفية التقديم وأهم الشروط

يعد الانضمام إلى الجيش الوطني الشعبي الجزائري من أبرز الخيارات الوظيفية التي يسعى العديد من الشباب الجزائري لتحقيقها لما يوفره من فرص للتدريب والتأهيل والعمل في خدمة الوطن لكن قبل التقديم يجب على الراغبين في الالتحاق بالجيش استيفاء مجموعة من الشروط والمعايير المحددة، وفي هذا المقال سنقدم عبر موقع البديل تفاصيل شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري متناولين المتطلبات الأساسية والإجراءات اللازمة للانضمام إلى هذه المؤسسة العسكرية المرموقة.
شروط الانضمام إلى الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024
للتسجيل في خدمة الجيش الوطني في الجزائر يجب الالتزام بجميع الشروط والأحكام التي وضعتها الوزارة والتي تشمل النقاط التالية:
- يجب أن يكون المتقدم مواطناً جزائرياً.
- ينبغي أن يكون المقيم في الجزائر إقامة دائمة.
- يشترط أن يكون لدى المتقدم سجل نظيف وسيرة حسنة وأن يتحلى بالأخلاق الرفيعة.
- يجب أن يكون المتقدم خالياً من أي أمراض معدية أو خطيرة.
- لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.
- يجب على المتقدم اجتياز كافة الاختبارات المتعلقة بعملية التسجيل بنجاح.
- يجب أن يتمتع المتقدم بلياقة بدنية عالية.
- يتعين تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في الجيش الوطني.
- يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريا.
خطوات التقديم للإنضمام إلى الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024
للتقديم في خدمة الجيش الوطني يجب اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية لضمان إتمام عملية التسجيل بنجاح، وهي:
- ابدأ بفتح متصفح الإنترنت وإذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني في الجزائر و يُفضل التأكد من استخدام الموقع الرسمي لتجنب أي مشاكل تتعلق بالاحتيال أو المعلومات غير الصحيحة.
- بعد الدخول إلى الموقع ابحث عن خيار “تسجيل الدخول” واضغط عليه و قد تحتاج إلى إدخال بياناتك الشخصية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى حسابك.
- بمجرد تسجيل الدخول ستجد قائمة بالخدمات المتاحة اختر خدمة “التسجيل في الجيش الوطني” التي تتضمن تعبئة نموذج التسجيل.
- ستتاح لك فرصة لاختيار الرتبة العسكرية التي ترغب في الحصول عليها فاختر الرتبة المناسبة بناءً على مؤهلاتك وتفضيلاتك.
- قبل إرسال الطلب تأكد من إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة التي قد تشمل شهادة البكالوريا، شهادة حسن السير والسلوك وأية مستندات أخرى ذات صلة.
- بعد التحقق من صحة جميع المعلومات والوثائق المرفقة اضغط على زر “إرسال الطلب” لإتمام عملية التسجيل، كما تأكد من حفظ أو طباعة إشعار التأكيد الذي قد يظهر بعد إرسال الطلب.