نتائج قرعة الحج 2025 يبحث الناس باستمرار عن ذلك الأمر من قبل الكثير من الأفراد الذين قد قاموا بالتقديم على قرعة الحج في وقت سابق على بوابة الحج والعمرة الإلكترونية التي قد إتاحتها وزارة الحج، وقد قامت الهيئة العليا بفحص الطلبات المقدمة من الأفراد للتأكد من تطابق الشروط التي وضعتها لقبول الأفراد حتى يتمكنوا من أداء فريضة الحج بأقل تكلفة، وذلك بمساعدة الحكومات العراقية، وللمزيد من التفاصيل حول كيفية الاستعلام عن نتيجة القرعة الخاصة بالحج تابعوا قراءة السطور التالية:

نتائج قرعة الحج 2025

يرغب الكثير من الناس في التعرف على نتائج قرعة الحج 2025 التي أتاحت الحكومات العراقية تحت إشراف الهيئة العليا للحج التسجيل فيها، وللاستعلام عن النتائج كل ما على الفرد هو إتباع ما يلي من الخطوات:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

منها الانتقال إلى خانة نتائج قرعة الحج.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

الضغط على استعلام.

الانتظار حتى ظهور النتيجة وفي حالة أن تم قبول الطلب يرجى الذهاب إلى مكتب الهيئة في خلال 20 يوم على الأكثر.

شروط التقديم على قرعة الحج 2025

لمن يرغب في التقديم على قرعة الحج هناك بعض الشروط والقواعد التي ينبغي الالتزام بها من قبل الأفراد، والتي قد وضعتها الهيئة العليا على الشكل التالي: