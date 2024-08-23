الحلقات المنتظــرة.. عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس في هذا الموعــد على قناة الفجر و ATV.. حضر حالك الأحداث مشوقة!!

مسلسل قيامة عثمان من أكثر مسلسلات الدراما التاريخية انتشارا خلال الفترة الأخيرة، حيث يحمل المسلسل أحداث مليئة بالتشويق والإثارة، هذا ما جعل البحث يتزايد بشكل مستمر حول موعد عرض حلقات الموسم السادس من المسلسل، لمتابعة الأحداث والفتوحات العظيمة التي قام بها المؤسس عثمان خلال الأجزاء السابقة، وسنقوم بعرض تفاصيل موعد الاعلان عن المسلسل والقنوات الناقلة له خلال السطور القادمة فتابعونا.

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

لقد تم عرض مجموعة من الأجزاء التي تحمل العديد من الفتوحات الإسلامية لتوسيع الدولة العثمانية، ونحن الآن بصدد انتظار الجزء السادس، وقد أكدت الشركة المنتجة على ما يلي:

تم البدء منذ فترة في تصوير المسلسل.

يشترك في مسلسل قيامة عثمان مجموعة من أبرز الممثلين الأتراك الذين تركوا بصمة كبيرة في نجاح المسلسل.

من المتوقع أن يتم عرض الجزء السادس في شهر سبتمبر المقبل أو مع بداية شهر اكتوبر على أقصى تقدير.

سيتم عرض هذا الجزء على مجموعة من القنوات من أبرزها قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV وقناة الشرق.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تردد قناة atv التركية:

تردد القناة: 10796

معامل تصحيح الخطأ : ⅚

الاستقطاب : أفقي v

معدل الترميز: 27500

الجودة : SD

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: atv

تردد اخر لقناة ATV

تردد القناة: 12692

معامل تصحيح الخطأ : ⅚

الاستقطاب : أفقي v

معدل الترميز: 27500

الجودة : SD.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تردد قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات التي ستقوم بعرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان، ويكون ترددها الجديد بالشكل التالي: