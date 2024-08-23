معدلات القبول الموحد 2024 في الجامعات الاردنية خلال https://www.admhec.gov.jo/.. قـــدم الانــ

يعد الوقوف على معدلات القبول الموحد أمر هام وضروري لجميع طلاب الجامعات الجدد وخاصة بعد أن أعلنت وحدة التنسيق العام في الأردن عن معدلات القبول الموحدة لجميع التخصصات، وذلك وفق لنسب النجاح والمقاعد المتاحة في كل تخصص حيث يحصل الطلاب أصحاب الدرجات العليا على أماكن شاغرة في كليات القمة بينما تتدرج باقي الكليات وفق لمجاميع الطلبة، وإليكم تفاصيل هذا الخبر في التالي.

معدلات القبول الموحد

معدلات القبول الموحد تعد من أهم عمليات البحث في الفترة الأخيرة وخاصة مع بدء مرحلة التنسيق وتسجيل الرغبات لطلاب الجدد في الجامعات وذلك ما تم الإعلان عنه من قبل وحدة التنسيق العام، حيث تم تحديد معدلات القبول في الجامعات الأردنية لعام 2024,2025 لتكون على النحو التالي:

بلغ معدل القبول لكلية طب الأسنان بحد أدنى 97 %.

أما عن معدل القبول لكلية التمريض بحد أدنى 90 %.

وبالنسبة إلى معدل القبول لكلية الرياضة العامة بحد أدنى 83 %.

كلية الصيدلة معدل القبول بها بحد أدنى 99 %.

وأما معدل القبول لكلية الهندسة قسم الكهرباء هو 88 %.

وبلغ معدل القبول لكلية الحقوق بحد أدنى 70 %

وأما عن معدل القبول لكلية الذكاء الاصطناعي بحد أدنى 65 %.

التسجيل في الجامعات الأردنية

بعد أن وضحنا لكم معدلات القبول الموحد نوضح لكم أهم شروط التسجيل في الجامعات الأردنية والتي جاءت على النحو التالي: