“اضبطها وارتاح من زنهم”تردد قناة سبيستون للأطفال الجديد 2024 على النايل سات

تسعى قناة سبيستون دائمًا لتقديم محتوى متميز للأطفال، حيث تعتبر واحدة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي. تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والأفلام الكرتونية التي تستقطب انتباه الأطفال وتحقق لهم المتعة والتسلية. ومن أجل تحسين تجربة المشاهدة، قامت إدارة القناة بإطلاق تردد جديد يمكن جميع المشاهدين من ضبطها بسهولة على أجهزة التلفاز.

كيفية ضبط تردد قناة سبيستون

للاستمتاع بكافة الأفلام الكرتونية المميزة التي تقدمها قناة سبيستون، يمكنك ضبط التردد الجديد الذي يأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي : نايل سات

: نايل سات التردد : 11758

: 11758 معامل الترميز : 27500

: 27500 معامل الاستقطاب : عمودي

: عمودي معامل تصحيح الخطأ : ⅚

: ⅚ جودة البث: HD

قم بإدخال البيانات المذكورة في قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك لتكون قادرًا على متابعة جميع محتويات القناة.

أبرز الأفلام والمسلسلات الكرتونية

تقدم قناة سبيستون للأطفال مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية المحبوبة لدى الأطفال، مثل “كابتن ماجد” و”المحقق كونان”بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض العديد من مسلسلات الأنمي التي تملك جمهورًا واسعًا، ومن بينها:

صانع السلام : يهدف إلى تعليم قيم التعايش السلمي.

: يهدف إلى تعليم قيم التعايش السلمي. صقور الأرض : يروي قصة مجموعة من الشباب الذين يسعون لحماية الأرض.

: يروي قصة مجموعة من الشباب الذين يسعون لحماية الأرض. صاحب الظل الطويل : يتناول مغامرات شاب يمتلك قوى خارقة.

: يتناول مغامرات شاب يمتلك قوى خارقة. الصياد الصغير : قصة طفل يحاول تعلم فنون الصيد.

: قصة طفل يحاول تعلم فنون الصيد. صنديد : يروي مغامرات شاب في عالم خيالي.

: يروي مغامرات شاب في عالم خيالي. الصياد الجريء: يحكي عن شاب يبحث عن كنز.

باختصار، تواصل قناة سبيستون جهودها لتكون الاختيار الأول للأطفال من خلال تقديم محتوى ثقافي وترفيهي يعكس القيم الإيجابية.