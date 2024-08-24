الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 العراق عبر hajj.gov.iq للتعرف على المقبولين حال توفيرها رسميًا

نتائج قرعة الحج 2025 العراق تشغل بال المواطنين والمواطنات بالوقت الحالي، وذلك بعد أن انتهت عملية التسجيل التي استمرت لمدة 20 يوم وبعدها انتهى التقديم، والأعين الآن مُركزة على نتائج القرعة النهائية، بحيث يتعرف كل متقدم هل تم قبوله أم لا؟ ونوضح لكم كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين قرعة الحج 2025 العراق بمجرد توفير أسماء المشمولين، فتابعوا معنا.

نتائج قرعة الحج 2025 العراق

بوقت سابق قامت الهيئة العليا للحج والعمرة بفتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين والمواطنات الراغبين في التسجيل لحج القرعة هذا العام 2025، وانتهى التقديم بعد أن عمل لمدة 20 يوم، والآن البحث قائم عن أسماء قرعة الحج 2025 هذا العام، ويُذكر أن الهيئة لم تكشف بعد عن موعد إتاحة النتائج، ولكن منتظر ومتوق إعلان النتائج الفترة القادمة إن شاء الله.

وكما وضحت الجهات المسؤولة أن الأولوية للقبول لمن لم يذهب قبل ذلك لأداء فريضة الحج بأي صفة سواء متعهد أو مجاملة أو مرشد أو إداري، كما الأولوية تكون أيضًا لمن يتمتعوا بالصحة البدنية والصحية وكذلك النفسية.

الاستعلام عن أسماء قرعة الحج 2025 العراق

بينا لكم أنه حتى الآن لم يتم إعلان نتائج قرعة الحج 2025 العراق ولم يتم تحديد موعد لإعلان المشمولين من الأساس، وفيما يخص الاستعلام، فيمكن للمواطن أن يطلع على المقبولين وفقًا للتالي: