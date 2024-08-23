“استمتع بمغامرات لولو” تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات بجودة HD

يعد تردد قناة وناسة للأطفال الجديد واحدًا من أشهر الترددات التي شهدت تزايدًا مستمرًا في عملية البحث من قبل عدد كبير جدًا من الأمهات والآباء، حيث أنهم يرغبون في الحصول على قناة تساعد أطفالهم في تعلم الكثير من الأمور والقيم السامية، والجدير بالذكر أن هذه القناة تتيح لأولياء الأمور والأطفال إمكانية لتعلم العديد من الأمور الجيدة جدًا، بالإضافة إلى الاستفادة بشكل كبير من محتوى القناة الرائع والمتميز الذي يجمع بين الترفيه والتعليم في آن واحد، بخلاف ذلك فإن القناة توفر باقة متنوعة جدًا من البرامج التعليمية والترفيهية التي يحبها ويفضلها الكثير من الأطفال وأيضًا يمكن الاستمتاع بمشاهدة هذه القناة على مختلف الأقمار الصناعية سواء نايل سات أو على عرب سات.

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد

تمكن تردد قناة وناسة للأطفال الجديد من اكتساب حب الكثير من الأطفال وأيضًا الآباء وأولياء الأمور داخل مختلف أنحاء العالم، والجدير بالذكر أن القناة تمكنت من حصد الكثير من المشاهدات وأيضًا استطاعت أن تنال إعجاب وحب الكثيرين على مدار السنوات الماضية وذلك منذ انطلاقها للمرة الأولى في عام 2017 ميلاديًا، كذلك فإنها القناة الأولى في الإمارات التي استهدفت جمهور الأطفال الصغار، وسوف نوضح لكم تردد هذه على القناة على القمر الصناعي نايل سات بجودة SD فيما يلي:

تردد القناة: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد آخر لقناة وناسة بجودة HD على النايل سات

كذلك فقد وفرت إدارة القناة تردد آخر يعمل بجودة HD ممكن تثبيته بكل سهولة على القمر الصناعي نايل سات، ويتمثل تردد قناة وناسة للأطفال الجديد فيما يلي:

تردد القناة: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة للأطفال بجودة HD عبر القمر الصناعي عرب سات

والجديد بالذكر أن القناة عملت على توفير تردد خاص بها على القمر الصناعي عرب سات، ويمكن تثبيت هذا التردد حتى يستمتع جميع أطفالكم وأبنائكم بمحتوى القناة الترفيهي والتعليمي المتميز، ويتمثل هذا التردد فيما يلي: